“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: una madre si schiera contro la contessa

13 Novembre 2020 | 15:30 di Enrico Casarini

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"



Il sospetto sul rapporto troppo stretto tra Umberto (Roberto Farnesi) e Federico (Alessandro Fella) turba Adelaide (Vanessa Gravina) così tanto che decide di contattare il medico del ragazzo sperando di trovare risposte nel suo ambulatorio. E infatti dalla cartella clinica del giovane Cattaneo riesce a capire che è proprio figlio di Guarnieri. Ora la contessa vuole chiarire le cose con Umberto… Non sa, però, che Silvia (Marta Richeldi) è al corrente della sua “scoperta”, e Silvia ora è una madre disperata. Ha capito che il castello di silenzio in cui aveva rinchiuso il segreto su suo figlio ha iniziato a perdere pezzi da quando non ha potuto fare altro che bussare alla porta di Umberto per ottenere i soldi necessari all’operazione di Federico. Ma adesso è troppo! E lei lo dirà in faccia ad Adelaide. E Umberto? Anche lui è travolto dalla situazione e si sente messo alle strette. Sa che deve prendere una decisione: dire finalmente tutta la verità o no?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 9 al 13 novembre)

Stefania viene assunta al Paradiso come Venere, ma la sua felicità non è completa, perché il primo appuntamento con Federico salta per un contrattempo. Agnese e Armando vogliono vivere il loro amore alla luce del sole. Vittorio si impegna ad aiutare il nipote Pietro a tornare “sulla retta via” e gli trova un posto come magazziniere al grande magazzino, ma i guai non sono finiti. Gabriella è travolta dal successo: troppe richieste! Luciano litiga con Umberto per Federico e Adelaide è sempre più turbata.

Le anticipazioni dal 16 al 20 novembre

● Gabriella non solo viene ripresa da Vittorio, che la richiama ai suoi doveri per il Paradiso, ma si vede anche stroncare i bozzetti dei capi per la nuova collezione natalizia. Per fortuna Salvatore riesce a farle ritrovare la fiducia.

● Beatrice cerca un lavoro a Milano per stare più vicina a Pietro, che continua a dare pensieri a tutti.

● Roberta rinuncia alla proposta della professoressa Barone: per rimanere con Marcello non si trasferirà all’Università di Bologna.

● Clelia cerca un appartamento per Luciano.