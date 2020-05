“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: una scelta troppo difficile

09 Maggio 2020 | 10:45 di Enrico Casarini

Agnese (Antonella Attili) è entrata nel Paradiso delle Signore in punta di piedi, per dare una mano nel disastro causato dal furto della collezione. La sua abilità di sarta e modellista, però, ha conquistato tutti e Gabriella (Ilaria Rossi) le chiede di entrare a tempo pieno nello staff. La risposta di Agnese ci rivela la personalità di questa donna: sarà sempre pronta ad aiutare, ma non può pensare di andare a lavorare nel grande magazzino. Il suo posto, dice, è a casa, per accudire i suoi ragazzi, Salvatore (Emanuel Caserio) e Rocco (Giancarlo Commare), sempre in attesa che il marito torni dalla Germania. Questa vita non la sminuisce, non sente bisogno di altro. Sa quel che perde, certo, ma ribadisce il suo “no, grazie”. Se Gabriella è disperata, Armando (Pietro Genuardi) è stupefatto. Per lui è importante che una donna si valorizzi anche attraverso il lavoro: siamo negli Anni 60! Vittorio (Alessandro Tersigni) farà un ultimo tentativo puntando sulla motivazione che di più può colpire una madre.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 4 all’8 maggio)

Vi ricordiamo che stanno andando in onda le repliche delle puntate iniziali di questa stagione.

Vittorio e Marta si sposano, ma non possono partire per il viaggio di nozze: i ladri razziano la nuova collezione del Paradiso. Umberto decide di vendere la sua quota del grande magazzino: l’acquisterà Riccardo, che così potrà stare più vicino a Nicoletta. Marcello esce di prigione e va a vivere con la sorella Angela. Federico fa assumere il vecchio amico Armando: sostituirà il capo magazziniere coinvolto nel furto.

Le anticipazioni dall’11 al 15 maggio

● Gabriella deve disegnare una nuovacollezione. Nonostante il sostegno di Vittorio, si scopre terrorizzata: teme di non farcela.

● Umberto è in grave crisi finanziaria e, sostenuto in questo da Adelaide, mette gli occhi sul patrimonio della ricca vedova Flavia Brancia di Montalto e di sua figlia Ludovica.

● Marcello aiuta a ritrovare la merce rubata al Paradiso e trova lavoro: sarà il nuovo autista delle signore Brancia.

● Nicoletta è sempre più dubbiosa. Chi ama di più tra Cesare e Riccardo?