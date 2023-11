“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: un’amicizia forse troppo forte

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 17 novembre su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.05) Enrico Casarini







Le anticipazioni dal 30 ottobre al 3 novembre

I valori sono più importanti degli affari: Matilde (Chiara Baschetti) ci crede profondamente e cerca di vivere così. È per questo che quando sa che il Paradiso delle Signore ha problemi col riassortimento della merce, decide di aiutare ancora una volta il grande magazzino rivale della sua Galleria Milano Moda. La scelta non fa che rinfrescare il rapporto tra lei e Vittorio (Alessandro Tersigni), ma la loro sintonia fa sistematicamente impazzire di gelosia Tancredi (Flavio Parenti). Per quanto Matilde cerchi di coccolarlo (anche respingendo certe piccole avance di Vittorio…), Tancredi non riesce a convincersi. D’altra parte, Umberto (Roberto Farnesi) continua a “soffiargli nell’orecchio”, a nutrire la sua diffidenza… E così quando Tancredi vede Matilde e Vittorio conversare amabilmente a un evento, esplode di rabbia e “travolge” Vittorio. Quando la frittata è fatta, tanto Tancredi quanto Matilde sentono il bisogno di scusarsi. Se lui, però, lo fa con lei, la Frigerio, invece, lo fa con Conti. E alla fine Matilde si ritrova a riscuotere la stima di chi ha sempre aiutato, mentre Tancredi si trova a dover gestire una situazione spinosa causata dai suoi maneggi di geloso cronico.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 6 al 10 novembre)

Ezio e Gloria ricevono da Fiorenza una proposta per la Tessuti Colombo e si mostrano interessati, il che delude Matilde. Nessuno di loro sa che dietro la proposta si nasconde Tancredi. Ezio e Gloria hanno anche altro a cui pensare: vogliono risposarsi e chiedono a Matilde e Vittorio di fare da testimoni. Lo strozzino continua ad accanirsi contro Matteo e ora prende di mira anche Maria. A sorpresa Vito ritorna a Milano. Flora (che continua a sperare di formalizzare il legame con Umberto) si candida a presidentessa del Circolo.

Le anticipazioni dal 13 al 17 novembre