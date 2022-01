“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: uniti e contro il mondo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 al 28 gennaio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







Quando la meravigliosa voce di Tina (Neva Leoni) torna a farsi sentire, Vittorio (Alessandro Tersigni) sente un tuffo al cuore: qui c’è una grande passione pronta ad esplodere! Il primo ad accorgersene è Roberto (Filippo Scarafia), che sorprende i due in un momento di estrema tenerezza; Conti, però, cerca di minimizzare. Anche Agnese (Antonella Attili) vorrebbe capire di più del rapporto tra sua figlia e il suo datore di lavoro, ma Armando (Pietro Genuardi) le consiglia di aspettare, di non ficcare il naso, e le sue sono parole sagge, perché sarà proprio Tina a parlarle della “questione Vittorio” ; mamma Agnese, però, non si mette il cuore in pace e decide di agire… I due innamorati ancora non lo sanno, ma “dietro l’angolo” li attendono prove difficili, che non potranno che affrontare insieme. Per cominciare, Vittorio si ritrova in difficoltà con il contratto di collaborazione con gli americani: forse coinvolgere Dante (Luca Bastianello) è stato un grosso errore. Per Tina la situazione è ancora più delicata: si ritrova faccia a faccia con Sandro (Luca Capuano), richiamato in ballo da…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 17 al 21 gennaio)

Dante si dà un gran daffare per entrare nell’affare tra il Paradiso delle Signore e gli americani, e quindi cerca di conquistarsi la simpatia di Floria e Beatrice, perché pensa che potranno tornargli utili. Ascoltando Umberto, Vittorio accetta di coinvolgere Dante. Veronica ha trovato una foto che rivela il passato di Ezio e Gloria, e affronta entrambi. Ezio capisce che il suo rapporto con lei si è incrinato. Irene scopre che il suo appartamento è stato messo in vendita. Tina ritorna a Milano dopo l’operazione.

