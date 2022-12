“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Veronica riapre la porta a Ezio

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 23 dicembre su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Tra Ezio (Massimo Poggio) e Veronica (Valentina Bartolo) c’è tanto da ricostruire, ma quest’opera di ricostruzione del loro rapporto (e dunque anche della loro nuova famiglia) non sta partendo nel migliore dei modi. Se ne accorge Gemma (Gaia Bavaro), quando scopre da don Saverio (Andrea Lolli) che Ezio avrebbe potuto tornare a casa, perché si sono finalmente affievolite le polemiche sul legame non sancito dal matrimonio, ma che ciò non è avvenuto, e che mamma Veronica non le ha detto nulla di tutta questa storia. Mentre Ezio, dunque, ragiona con Gloria (Lara Komar) sulla sua nuova attività (alla quale lei parteciperà come finanziatrice) e sul modo in cui dovranno gestire in pubblico il loro rapporto, Gemma decide di impegnarsi perché rinasca una serenità domestica. La ragazza quindi si confronta con sua madre e la convince a essere meno severa nei confronti di Colombo. Risultato: Veronica riapre la porta di casa a Ezio. La quiete ritrovata, però, non può che agitare qualcuno: la povera Gloria, che è a dir poco perplessa.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 12 al 16 dicembre)

Ezio decide di mettersi in proprio. Stefania e Marco vogliono lasciare Milano, ma per Stefania il progetto non è così semplice da realizzare: molti, però, lavorano per eliminare gli ostacoli che si frappongono alla partenza. Marcello cerca di tirare su il morale di Adelaide, abbattuta dal fidanzamento di Vittorio e Flora. Vittorio viene chiamato da Marta a Parigi. La situazione tra Ezio e Veronica è sempre tesa. Inaspettatamente Marcello incontra Ludovica a Milano. Anche tra Ezio e Gloria succede qualcosa di decisamente inatteso.

Le anticipazioni dal 19 al 23 dicembre