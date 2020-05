“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: vicini al punto di rottura

23 Maggio 2020 | 10:05 di Enrico Casarini

Giorno dopo giorno le cose sono andate sempre peggio e ora la situazione in casa Diamante-Cattaneo è fatalmente giunta al punto di rottura. Cesare (Michele Cesari) non può più sopportare il “ritorno di fiamma” tra Nicoletta (Federica Girardello) e Riccardo (Enrico Oetiker), e capisce che è venuto il momento di agire per salvare la sua famiglia. Prende dunque una decisione drastica: accetterà l’incarico biennale di primario che gli è stato offerto a Bari e naturalmente porterà con sé Nicoletta e la piccola Margherita. È una scelta pesante e Cesare ne parla con il suocero Luciano (Giorgio Lupano) approfittando di un’assenza di Nicoletta. I due uomini mantengono la questione sul piano della realizzazione professionale, ma i loro sguardi tradiscono ben altri pensieri… Si farà, allora, ma per ora tutto deve restare segreto. Anche Nicoletta, però, sta tramando qualcosa in segreto. Con Riccardo è di nuovo e davvero amore, e anche una sua proposta che al primo momento appare folle, ovvero fuggire con lui negli Stati Uniti (portando con sé Margherita, è chiaro), inizia a mostrarsi molto allettante. Quando verrà il momento di preparare le valigie, Nicoletta dovrà scegliere se pensare alla Puglia o se prepararsi a una traversata oceanica.#

Il riassunto della scorsa settimana (dal 18 al 22 maggio)

Vi ricordiamo che vanno in onda le repliche delle puntate iniziali di questa stagione.

Umberto e Adelaide ritrovano la sintonia tra loro e studiano il modo per impadronirsi del patrimonio delle Brancia. Riccardo prova di tutto per riconquistare definitivamente Nicoletta e arriva a scomodare l’arcivescovo di Milano per fare annullare il suo matrimonio. Vittorio decide di girare un film pubblicitario per il “Paradiso”: protagoniste saranno le Veneri e i loro sogni. Angela accetta una proposta “spinosa” per trovare i soldi con cui pagare l’affitto.

Le anticipazioni dal 25 al 29 maggio

● Marcello escogita un modo per tranquillizzare la padrona di casa sull’affitto.

● Vittorio segue la giovane regista Elsa nella preparazione del film: cominciano le riprese.

● Armando aiuta Rocco messo in difficoltà da Irene che sospetta che il ragazzo sia analfabeta.

● Roberta incontra un editore che potrebbe pubblicare il romanzo scritto dal suo amato Federico.

● Umberto forse ha trovato il modo per neutralizzare Mairan, l’irreprensibile amministratore delle finanze di Flavia e Ludovica Brancia.