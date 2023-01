“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: vincitori e vinti

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 20 gennaio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Enrico Casarini







Dunque il grande duello che si è improvvisamente scatenato tra Marcello (Pietro Masotti) e Ferdinando di Torrebruna (Fabio Fulco) si è già concluso? Pare di sì. Perché Ludovica (Giulia Arena) ha fatto una scelta. Il tracollo dell’ambizioso Barbieri e tutto ciò che ha combinato dopo, l’hanno spinta a chiudere la loro storia e a fidanzarsi con Ferdinando. Se il signore di Torrebruna canta vittoria, il povero Marcello, sconfitto e umiliato, ha preso una decisione drastica: se ne andrà via da Milano, cercherà fortuna in Australia. Armando (Pietro Genuardi) prende molto male la notizia e cerca davvero in tutti i modi di fargli cambiare idea. Quando vede, però, che neanche le parole più toccanti riescono a smuoverlo, il capo magazziniere ha un’idea: chiederà aiuto ad Adelaide (Vanessa Gravina). E la contessa di Sant’Erasmo è disposta a dare una mano: lei è certa di sapere come attirare l’attenzione di Marcello. E lo mette di fronte a una decisione molto dura.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 9 al 13 gennaio)

Umberto continua a tramare per vendicarsi di Adelaide e Marcello. In caffetteria Salvatore incontra Palma, una vecchia conoscenza, ma non è un incontro così felice. Gemma aiuta mamma Veronica a trovare lavoro, così che possa dare il suo apporto al bilancio familiare, ma Ezio non prende bene la cosa. Marcello riceve pessime notizie dalla banca e reagisce così male che Ludovica inizia a guardarlo con altri occhi. Grazie ad Armando, Salvatore capisce che forse ha trovato un valido aiutante per la caffetteria.

Le anticipazioni dal 16 al 20 gennaio