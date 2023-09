“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: vittime del passato

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 al 29 settembre su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.05) Enrico Casarini







Il passato continua a giocare con Vittorio (Alessandro Tersigni) e Matilde (Chiara Baschetti). È un gioco “pericoloso”, però, perché spesso il passato riporta situazioni che complicano le cose al presente… Proprio nei giorni in cui la Camera di Commercio fa riavvicinare in pubblico Conti e la Frigerio, premiandoli per aver realizzato al Paradiso delle Signore la miglior vetrina del 1963, vediamo tornare Diletta D’Ambrosio (Barbara Venturato), la giornalista che aveva incrinato il loro rapporto. Com’è chiaro che Diletta continua a cercare di sedurre Vittorio, è altrettanto chiaro che immediatamente Matilde sente tornare l’antica gelosia proprio in un momento di nuovo affetto per Vittorio. Dal passato, però, Diletta fa emergere qualcosa che interessa molto a Conti: un ricco dossier su Tancredi (Flavio Parenti). Attenzione, però: Tancredi, che tutto controlla, ha già iniziato a muoversi contro Diletta…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 18 al 22 settembre)

Adelaide è distrutta: Odile, la figlia ritrovata, ha deciso di non raggiungerla a Milano; Umberto capisce che c’è qualcosa che non va e cerca di capire cosa, ma si scontra con Marcello. Lucia lascia il Paradiso e va a lavorare per la Galleria; per il posto di venere, dunque, viene proposta Agata, che però teme (a buon motivo!) che suo padre Ciro sia contrario. Matteo rivela a Marcello di essere suo fratello. Elvira rompe definitivamente con Salvatore. Matilde dà un buon suggerimento a Vittorio per Paradiso Market.

Le anticipazioni dal 25 al 29 settembre