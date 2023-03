“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Vittorio è pensieroso

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 7 aprile su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

In vista dell’apertura del nuovo grande magazzino, Vittorio (Alessandro Tersigni) affronta diverse questioni legate al Paradiso delle Signore. Per cominciare, vuole chiudere il rapporto con la Palmieri: gli abiti del Paradiso verranno confezionati da altri… E naturalmente Ezio (Massimo Poggio) coglie al volo l’occasione per proporre la sua azienda. L’idea è allettante e Conti stabilisce i termini della nuova collaborazione con Colombo. Tanta velocità nella decisione, però, offende Adelaide (Vanessa Gravina), che non tollera di essere stata tenuta all’oscuro. Tanta fretta, però, ricade anche su Vittorio: Umberto (Roberto Farnesi), infatti, gli dice che vuol liberarsi al più presto del Paradiso Market. Se ci sarà un compratore, partirà una trattativa; se no, la rivista verrà chiusa. Mentre Vittorio riflette sull’aut aut, spunta qualcuno che potrebbe essere interessato all’acquisto: è Marco (Moisé Curia), che fa una mossa molto forte…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 27 al 31 marzo)

Casa Colombo-Zanatta va in confusione di fronte alla strana proposta di Roberto, che vuole sposare Gemma. Gloria decide di partire per gli Stati Uniti; Veronica, però, scoperto quel che c’è stato tra lei ed Ezio, la ricatta per imporle di dimenticarsi per sempre di lui. Vittorio costruisce un nuovo team in atelier: Francesco affiancherà Maria. Tra Marcello e Adelaide sale la tensione, ma tutto si sistema. Tancredi e Matilde si riappacificano con la contessa: sarà poi vero? Maria scopre la verità su Vito.

Le anticipazioni dal 3 al 7 aprile