“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Vittorio ha ben “altra” per la testa

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'8 al 12 aprile su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.00)







Così ridevano Vittorio (Alessandro Tersigni) e Matilde (Chiara Baschetti). Rivedremo una simile felicità sui loro volti? Dubitarne ormai è obbligatorio. È chiaro che Conti ha ritrovato interesse nei confronti di Marta (Gloria Radulescu) che, proprio in questi giorni, sta per diventare definitivamente la sua ex moglie. Anzi: visto che pare finalmente avviarsi a conclusione la vicenda dell’annullamento del matrimonio, la Guarnieri sta per diventare solo una sua cara conoscenza. La procedura, infatti, cancellerà ogni traccia delle nozze, come se non fossero mai avvenute. Tanto rinnovato interesse non può che far succedere qualche cosa di importante. Così, mentre il lavoro porta Matilde lontano da Milano, un incontro casuale tra Vittorio e Marta si conclude nel modo più inaspettato. E dolce… Risultato? I nostri due antichi innamorati si ritrovano confusi a meditare su quel che è successo. Nell’ombra, però, c’è qualcun altro che medita: Tancredi (Flavio Parenti) ha saputo del loro “riavvicinamento” e vuol capire come usare questo evento a suo vantaggio.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 al 5 aprile)

Di nascosto Alfredo monta il suo innovativo cambio sulla bicicletta di Clara, che così vince una gara importante, ma poi si ritrova squalificata. Tancredi è più deciso che mai a riconquistare Matilde. Maria parte da sola alla volta di Parigi per incontrare lo stilista Defois: mentre Vito pensa a come consolidare il loro riavvicinamento, Matteo la raggiunge in Francia. Umberto cerca di screditare Marcello agli occhi di Adelaide: Flora se ne accorge e ne parla con Barbieri, che decide di avere un decisivo chiarimento con la contessa.

Le anticipazioni dall’8 al 12 aprile