“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Vittorio ha un sogno

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 al 30 settembre su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55







Il Paradiso delle Signore ora è tutt’altro che un paradiso: il grande magazzino è percorso da tensioni fortissime. Non solo ci sono problemi mai visti nella gestione del personale, ma traballa anche la proprietà. Adelaide (Vanessa Gravina), infatti, sta riflettendo sull’opportunità di cedere le sue quote. Vedendo la gioia che accompagna la relazione tra Umberto (Roberto Farnesi) e Flora (Lucrezia Massari), la contessa sembra capire che non ha senso “combattere” Umberto sul piano degli affari. Venuto a sapere dell’intenzione di Adelaide, Vittorio (Alessandro Tersigni) si accende di entusiasmo, perché si sente pronto a comprare le quote e riprendere le redini della società. Il desiderio di Conti è tale da spingerlo a chiedere un aiuto finanziario a Umberto (Roberto Farnesi); inoltre, crede di poter contare sull’aiuto di Matilde (Chiara Baschetti) nella trattativa. Ma Matilde è travolta dalle sue vicende personali… E nessuno può mai capire con certezza che cosa pensi Adelaide. E dunque…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 19 al 23 settembre)

Agnese va a Londra per seguire la gravidanza di Tina. Gemma si scusa con Stefania, che rimane molto fredda. Marcello torna dalla Svizzera, ancora innamorato di Ludovica. Adelaide annulla il ricatto di Umberto confessando a Marco di aver cercato di impedire che Gloria partecipasse alla festa di fidanzamento. Ezio convince Gemma a rimanere al Paradiso. Fiorenza propone a Umberto un’alleanza contro Adelaide. Anna va negli Usa con la madre per un’operazione: Salvo rimane da solo a Milano. Stefania presenta il libro al Paradiso.

Le anticipazioni dal 26 al 30 settembre