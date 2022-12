“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Vittorio si allea con Torrebruna

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 al 6 gennaio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Enrico Casarini







Il “colpaccio” realizzato da Marcello (Pietro Masotti) e Adelaide (Vanessa Gravina) con l’acquisto di palazzo Andreani ha sbattuto al tappeto Umberto (Roberto Farnesi), che si chiede come sia potuta succedere una cosa simile e chi ci sia dietro la società William che ha concluso l’affare. Guarnieri, però, non è l’unico frastornato. Anche Torrebruna (Fabio Fulco) ha i suoi pensieri, che l’assillano sempre di più da quando si accorge della felicità della “sua” Ludovica di fronte a un regalo che le fa Marcello. Entrambi, dunque, indagano. Se Umberto è convinto che dietro l’affare ci sia Adelaide, Torrebruna impara dalla subdola Fiorenza (Greta Oldoni) qualcosa di più sulle ambizioni di Marcello. È quasi naturale che a un certo punto i “sentieri di caccia” dei due grandi delusi s’incontrino. Quando Umberto è certo che dietro alla William ci siano la contessa e il suo giovane socio, il passo successivo è che si stringa un’alleanza tra lui e Torrebruna per mandare all’aria i progetti di Adelaide e Marcello.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 26 al 30 dicembre)

Marcello coinvolge Adelaide in un affare immobiliare: per lui è un modo per cercare ulteriormente di riconquistare Ludovica; per lei, un modo per colpire Umberto. Mentre Matilde e Vittorio iniziano a pensare di abbandonarsi all’amore, si presenta a Milano Tancredi, deciso a riconquistare la moglie. Roberto parla a Gemma del suo amore con Mario: lungi dal criticarlo, Gemma riesce a salvare i due da una situazione pericolosa. Irene cerca di liberarsi dalla corte di Alfredo fingendo di amare un altro, ma viene scoperta.

Le anticipazioni dal 2 al 6 gennaio