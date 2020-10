“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: votate per Adelaide!

09 Ottobre 2020 | 14:43 di Enrico Casarini

La contessa Adelaide (Vanessa Gravina) deve affrontare una sfida molto dura: le elezioni per il rinnovo della presidenza del Circolo. Per Adelaide la carica di presidentessa è importantissima. Il Circolo, infatti, è un rifugio dove può incontrare la migliore società di Milano, un feudo dove può esercitare tutto il suo potere, un luogo sicuro dove può ordire le sue trame e tenere sotto controllo quelle degli altri… Questa volta la sua conferma non è scontata. Non solo la “conclusione” del matrimonio con Ravasi (Roberto Alpi) la mette al centro delle chiacchiere, ma deve vedersela con una rivale agguerrita. Umberto (Roberto Farnesi) però ha un’idea: fa schierare al suo fianco un collaboratore abilissimo con le parole, acuto e con una gran voglia di farsi notare: Federico Cattaneo (Alessandro Fella). Nel corso della contesa, per Adelaide arriverà anche un’occasione fuori dal comune: il Paradiso delle Signore avrà bisogno di lei per un importante lavoro “d’immagine”.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 al 9 ottobre)

Il ritorno di Nicoletta fa riesplodere l’amore con Riccardo e quando le nozze Guarnieri-Brancia saltano, i due innamorati decidono di trasferirsi a Parigi. Con l’aiuto di Marcello, Roberta supera un esame importante. Rocco, invece, ottiene la licenza elementare. Laura dà una grande idea alla caffetteria: il gelato da asporto. Federico chiede al padre di lasciare Clelia. Armando confessa ad Agnese i suoi sentimenti. Gabriella e Cosimo si fidanzano. Mentre Umberto e Adelaide tornano da New York, Vittorio e Marta ci vanno: è l’atteso viaggio di nozze.

Le anticipazioni dal 12 al 16 ottobre

● Vittorio e Marta tornano da New York. L’entusiasmo di Marta per quel che ha visto nella metropoli è alle stelle: cosa c’è nel suo futuro?

● Agnese torna dalla Sicilia: non vede l’ora di ritrovare Armando.

● Luciano decide di uscire di casa per vivere la sua storia d’amore con Clelia.

● Umberto riprende il pieno controllo della banca Guarnieri.

● Gabriella e Cosimo organizzano una festa di fidanzamento, ma l’incontro tra i genitori è disastroso.

● Laura chiede a Roberta e Gabriella di accoglierla come nuova coinquilina.