Il Paradiso delle Signore, le trame dal 1° al 5 febbraio 2021

30 Gennaio 2021 | 16:00 di Redazione Sorrisi

Le trame de “Il Paradiso delle Signore”, in onda su Rai 1 da lunedì 1 a venerdì 5 febbraio alle 15.55.



Lunedì 1° febbraio La presenza della piccola Serena ha rallegrato il weekend di Casa Conti. Silvia ha saputo che Clelia aspetta un figlio e la zia Ernesta preme perché Luciano torni in famiglia per evitare uno scandalo. Chi, invece, è pronta a sollevare un polverone è Maria Grazia Vettorazzo, madre di uno dei compagni di scuola di Carletto, che ha scoperto che la capocommessa è incinta. Intanto al Paradiso si cercano idee per organizzare un evento in occasione della festa di San Valentino e intanto Gabriella mostra entusiasta il modello del suo abito da sposa alle colleghe. Nel frattempo Armando riceve un gesto affettuoso da parte di Agnese, mentre Vittorio e Beatrice provano a mantenere le distanze, ma non sempre ci riescono, dato che vivono e lavorano insieme.

Martedì 2 febbraio La zia Ernesta è convinta che per salvare la reputazione della famiglia Cattaneo, Luciano debba tornare a casa. Adelaide è preoccupata per il forte ascendente che Federico ha su Umberto e intanto Cosimo scopre che è stato il ragazzo a perorare la sua causa con Guarnieri. Al Paradiso Vittorio, dopo aver illustrato l’idea per l’evento di San Valentino a Federico e a Beatrice, dà le direttive ad Armando e a Rocco per realizzarla, mentre Pietro è felice nel vedere la madre più serena che in passato. Clelia è sempre più sotto pressione: persino Silvia le rimprovera di non aver salvato nemmeno le apparenze. Decide così di prendere una decisione che le costerà un grosso sacrificio.

Mercoledì 3 febbraio Vittorio, grazie a Beatrice, trova l’idea giusta per il progetto “panchina dell’amore” che sarà posta all’interno del Paradiso nella settimana di San Valentino a disposizione delle coppie che vorranno sedersi e farsi fotografare. Clelia è in preda ai dubbi sulla sua fuga, ma Silvia e la zia Ernesta decidono di aiutarla a organizzare la partenza di nascosto. Le Veneri, che attribuiscono i malumori della Calligaris ai problemi di Carletto a scuola, preso di mira dai compagni, decidono di fare un regalo al bambino. Salvatore, invece, si oppone ad Agnese che vorrebbe fare con lui un regalo di nozze all’ex nuora. Il matrimonio con Cosimo si avvicina, ma Gabriella si lascia sopraffare dalle sue ansie.

Giovedì 4 febbraio Dopo l’incoraggiamento di Luciano, Clelia sembra avere un piccolo ripensamento circa la sua fuga anche perché sa, andando via, di lasciare un mondo che forse non rivedrà più. Salvatore non riesce ancora ad accettare l’idea che Gabriella sposi un altro uomo. Ludovica assiste a un incontro tra Marcello e un socio del Circolo e capisce che il giovane fa ancora lo spallone del Mantovano. Pietro inizia a mostrare i primi segni di infatuazione per Stefania, mentre, complice l’aria di San Valentino, Vittorio e Beatrice sono sempre più vicini. Ma il Paradiso ha chiuso da poco, quando uno sconosciuto inizia ad attaccare sulla parete esterna del grande magazzino dei fogli su con una scritta terribile e inequivocabile.

Venerdì 5 febbraio Clelia e Luciano sono sconvolti nel vedere i fogli attaccati sui muri esterni del grande magazzino per infangare la reputazione della capocommessa e il ragioniere, sospettando che sia stata opera della Vettorazzo, la affronta. Vittorio, per allentare la tensione che si è creata in tutto il Paradiso, sposta l’attenzione parlando della sua nuova idea per San Valentino: le coppie che si siederanno sulla “panchina dell’amore”, invece di farsi fotografare, racconteranno tramite un registratore la loro storia. Salvatore, intanto, ribadisce a Gabriella che non si arrenderà. Nel frattempo Clelia prende la decisione definitiva di scappare la sera stessa con Carletto. Ma proprio quando sta per partire, grazie all’intervento di Silvia, avviene qualcosa di inaspettato. E a Casa Cattaneo si brinda a un nuovo inizio.

Previous

Next