Il Paradiso delle Signore, le trame dal 1° al 5 maggio 2023

Irene ha un chiarimento con Alfredo e ora finalmente sa cosa vuole da lui, mentre Clara soffre in silenzio per la piega che stanno prendendo gli eventi. Ezio capisce che Gloria è stata costretta a dirgli addio e, poiché la ama ancora, non ha più alcuna intenzione di continuare a fingere con Veronica. Nel frattempo, alla Galleria Moda Milano, fervono i preparativi per l’inaugurazione e Matilde, per un problema sorto all’improvviso, chiede aiuto a Vittorio. Gemma continua a non dire la verità a Marco e lui, sempre più sospettoso nei confronti di Roberto, fa una scoperta inaspettata.