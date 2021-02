Il Paradiso delle Signore, le trame dal 1° al 5 marzo 2021

Vittorio sembra davvero entusiasta dell'abito di Gabriella. Intanto, quando al Paradiso si presenta la zia Ernesta con l'abito di Federico per la cena a casa Bergamini, Gloria inizia a comportarsi in modo strano: fa di tutto per non farsi vedere dalla donna. Come mai? Marcello invece confessa ad Armando quanto sta accadendo con il Mantovano e della sua ossessione per Ludovica.