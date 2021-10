Il Paradiso delle Signore, le trame dal 1° al 5 novembre 2021

Tina continua a nascondere il suo problema ai genitori, mentre Vittorio nel riascoltare la registrazione del brano, esprime qualche dubbio sulla voce della Amato. Gloria racconta ad Armando del patto fatto con Ezio: per il bene di Stefania, nessuno dei due ha interesse che la verità venga fuori. Paola lascia il lavoro di Venere per stare a riposo e portare avanti la gravidanza senza correre rischi e si presenta al Paradiso per salutare i suoi colleghi. Agnese scopre che Giuseppe ha dilapidato tutti i suoi risparmi. Federico è scappato di casa e i Guarnieri vengono a sapere che il ragazzo ha scoperto chi è il suo vero padre. Lo stesso Luciano si confessa con Vittorio. Roberta ha finalmente deciso di partire per Bologna e lo comunica a Clelia. Il Mantovano ricatta Marcello che sembra non avere vie d’uscita.