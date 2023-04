Il Paradiso delle Signore, le trame dal 10 al 14 aprile 2023

Marcello vuole raggiungere Adelaide a Lione, ma viene a sapere che la donna non è andata lì e chiede a Ludovica di aiutarlo a scoprire la verità sulla Contessa. Francesco avverte Maria della partenza imminente di Vito per l’Australia e lei capisce cosa prova veramente per lui: Vito non lascerà Milano e Vittorio non dovrà cercare un nuovo contabile per il Paradiso. Una chiacchierata con Gemma alimenta i dubbi di Marco, che minaccia Tancredi di raccontare tutto a Matilde sulla notte dell’incendio. Tancredi, però, sa come ribaltare gli eventi in suo favore.