Il paradiso delle signore, le trame dal 10 al 14 febbraio 2020

Lunedì 10 febbraio

I Conti si preparano all’ incontro con l’editore Brivio, che dovrà consegnare la prima copia del fotoromanzo. Al Paradiso Vittorio lancia l’idea di un concorso per San Valentino. La notizia che Giuseppe è in carcere sconvolge la famiglia Amato e Salvatore decide di partire per la Germania.