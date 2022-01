Il Paradiso delle Signore, le trame dal 10 al 14 gennaio 2022

Veronica trova per caso un vecchio attestato di equitazione di Gemma, una passione che la figlia ha smesso di coltivare da quando il padre è morto. Flora annuncia a Umberto e ad Adelaide di voler lasciare Villa Guarnieri. Al Paradiso Vittorio e il suo staff non trovano ancora la soluzione per far fronte alle richieste degli americani. Intanto a Casa Amato arriva la notizia che Tina ha superato l’operazione e sta bene. Gloria ritrova il braccialetto di Stefania e decide di lasciarlo a Ezio che non sa se darlo o meno alla figlia: Veronica saprà dargli il consiglio giusto.