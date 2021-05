Il Paradiso delle Signore, le trame dal 10 al 14 maggio 2021

Mentre tutti pensano che Marcello sia già partito per l'Australia, in realtà il Barbieri prende una decisione che cambierà la sua vita. Intanto, Marta si confida con Federico, mostrandosi fiduciosa per le sorti del suo matrimonio. Per Dora arriva il momento di scoprire la dura verità sul conto di Nino e ne esce a pezzi. Nel frattempo, Rocco e Maria si godono la loro storia d'amore, mentre Ludovica scopre che Marcello è in prigione a Milano. La Brancia allora non perde tempo e grazie a un avvocato riesce a far visita al giovane. Marta e Vittorio capiscono finalmente che non possono fare più a meno l'uno dell'altra ed è inutile continuare a perdere tempo.