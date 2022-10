Il Paradiso delle Signore, le trame dal 10 al 14 ottobre 2022

Irene fa capire a Flora che deve dedicarsi a Maria e ai suoi bozzetti. Clara deve lasciare la canonica per via dei problemi con la perpetua, ma Irene non la vuole in casa. La Puglisi riceve una telefonata dal padre che la sconvolge. Intanto Gloria, pur con una certa preoccupazione, ha accettato l’invito a casa Colombo. A fine serata, trascorsa in un clima di cordiale formalità, arriva una telefonata che può infrangere il sogno di Veronica di sposare Ezio. Nel frattempo, Matilde scopre che Vittorio ha utilizzato la frase di una sua lettera privata come slogan per la campagna pubblicitaria e va su tutte le furie.