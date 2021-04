Il Paradiso delle Signore, le trame dal 12 al 16 aprile 2021

Armando osserva Irene nascondere uno dei capi messi da parte, in magazzino, per l’evento in fiera, confermando i sospetti di Giuseppe. Dante prova a modificare il discorso che Federico ha scritto per Umberto in vista del ricevimento al Circolo, al fine di mettere in ombra Vittorio, ma Beatrice ha un’idea per esaltarlo ancora di più agli occhi dei presenti. Le Veneri tentano di allontanare Dora da Nino, ma il suo cuore continua a battere per il giovane seminarista. Cosimo riceve un cablogramma dagli Stati Uniti che alimenta le sue teorie complottistiche su Guarnieri, mentre Gabriella e Ludovica sono sempre più preoccupate per lui.