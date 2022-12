Il Paradiso delle Signore, le trame dal 12 al 16 dicembre 2022

Veronica cerca di mascherare con la figlia il suo vero stato d’animo. Stefania è in preda ai dubbi sulla sua partenza per l’America, mentre al Paradiso le Veneri si confrontano in vista della festa di saluto alla giovane Colombo. Alfredo è deciso a far gareggiare Clara in bicicletta, ma lei non è convinta. Marcello organizza la serata in onore di Adelaide, al Circolo. Gloria, consapevole di aver commesso un errore offrendo un aiuto finanziario a Ezio, decide di andare da Veronica per chiarire la sua posizione, ma si trova davanti un muro. Al duro confronto tra le due donne, non vista, assiste Gemma, che riferisce tutto a Stefania.