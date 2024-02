Il Paradiso delle Signore, le trame dal 12 al 16 febbraio 2024

Vito si propone come sostituto di Matteo, per tutto il tempo che lui sarà in America con la madre. Clara suggerisce ad Agata di esporsi un po’ di più con Roberto per capire quali sono i suoi sentimenti. Marcello e Salvo vogliono cercare una nuova fidanzata per Armando, ma Rosa non sembra molto convinta. Umberto, preoccupato per Marta, decide di indagare su Tom, mentre lei ha preso una decisione riguardo al suo futuro a Milano. Per caso, si incontra con Vittorio e gli presenta Tom. Matteo, intanto, affida i suoi tormenti a Don Saverio.