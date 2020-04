Il paradiso delle signore, le trame dal 13 al 17 aprile 2020

Franco, il marito di Paola, arriva a trovarla al Paradiso, poco prima che la Venere riceva una telefonata dal suo ex fidanzato, che la mette in difficoltà. Riccardo è ancora sconvolto dalla rivelazione di Ludovica, alla quale offre di riconoscere il loro bambino, ma senza matrimonio. La giovane rifiuta l’offerta e Riccardo è costretto a rivelare ad Angela la verità.

Martedì 14 aprile

Cosimo non crede fino in fondo alla gravidanza di Ludovica, ma lei mostra al giovane le analisi che confermano il suo stato. L’ex fidanzato di Paola non demorde e Franco li sorprende insieme in caffetteria, facendo una scenata di gelosia. Angela soffre per la gravidanza di Ludovica, ma Riccardo le rinnova il suo amore. Nel frattempo Ludovica ha preso una decisione riguardo al suo bambino, che non piacerà affatto a Riccardo.