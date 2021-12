Il Paradiso delle Signore, le trame dal 13 al 17 dicembre 2021

Gemma trova una sorpresa nel suo armadietto, che le ricorda quando allestiva il presepe con il padre scomparso quando era piccola. Prima di partire per l’America, Flora saluta le Veneri con un regalo ad hoc per ciascuna di loro. Armando parla a Don Saverio della crisi di Nino, mentre Irene incoraggia Dora a rimettersi in gioco con lui. Anna non riesce a dire la verità su sua figlia a Salvo, per paura che lui la giudichi e prende una decisione inaspettata e molto dolorosa.