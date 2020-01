Il paradiso delle signore, le trame dal 13 al 17 gennaio 2020

Silvia confessa a Luciano di aver detto a Roberta la verità su Federico. Marta è comprensibilmente sconvolta dopo la perdita del bambino, ma Vittorio cerca di rassicurarla con il suo amore e, circondata anche dall'affetto di Riccardo e dalle attenzioni delle Veneri, cerca di trovare la forza per superare il grande dolore.

Martedì 14 gennaio

Marta reagisce alla sofferenza per la perdita del bambino e, grazie all'aiuto del marito, che non smette mai di infonderle fiducia, torna al lavoro accolta al Paradiso dal caldo abbraccio delle Veneri. Ravasi, intanto, viene a sapere da Flavia della relazione clandestina tra Adelaide e Umberto. Federico scopre per caso le sue reali condizioni di salute.