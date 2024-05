Il Paradiso delle Signore, le trame dal 13 al 17 maggio 2024

Teresa e Pietro non si vedono da diversi giorni. Lei è a Biella a occuparsi della produzione della collezione maschile, lui è a Milano, con Rose, a organizzare il lavoro in merito alla proposta d’affari per Rockefeller. Tuttavia, Rose spera che il rinnovato affiatamento tra lei e Pietro porti a un loro riavvicinamento e riesce a convincere la Contessa a vendere il palazzo accanto al Paradiso delle Signore per poterlo ingrandire.