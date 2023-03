Il Paradiso delle Signore, le trame dal 13 al 17 marzo 2023

Gemma continua a rifiutare la soluzione proposta da Ezio e Veronica e ha un’idea per sfuggire al suo destino. Umberto sonda il terreno con Matilde in merito al progetto con Tancredi, ma lei non ha ancora deciso da che parte stare. Elvira si prepara ad affrontare le lezioni di guida, mentre Don Saverio sospetta che Clara abbia ripreso col ciclismo e la ragazza inizia a preoccuparsi per il suo futuro. Gloria si mostra comprensiva con Ezio, ma pensa anche a un cambiamento radicale nella sua vita. Intanto Diletta si presenta a sorpresa nell’ufficio di Vittorio con un cestino da pic-nic.