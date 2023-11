Il Paradiso delle Signore, le trame dal 13 al 17 novembre 2023

Maria, per la prima volta, sembra prendere in seria considerazione l’idea di trasferirsi in Australia. Nel frattempo Mancino incontra la Puglisi e, come velato avvertimento, le chiede di portare i suoi saluti a Matteo. Matteo, preoccupato, decide di confessare tutta la verità a Marcello, che, però non la prende affatto bene. Alfredo incrocia per caso Leonardo in Caffetteria, ma tra i due non nasce una simpatia; intanto Crespi scopre che Irene lavora al Paradiso. Durante un evento al Circolo, Tancredi vede Vittorio e Matilde in grande sintonia e perde il controllo.