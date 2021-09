Il Paradiso delle Signore, le trame dal 13 al 17 settembre 2021

Vittorio, entusiasta, informa Roberto di aver trovato l'immagine di copertina perfetta per il primo numero del Paradiso Market: lo scatto per cui ha posato Tina! Intanto, Adelaide è decisa a mettere i bastoni tra le ruote a Ludovica e la sua prima mossa è quella di affiancarle Fiorenza Gramini; Marcello invece si prepara per l'evento al circolo. Nel frattempo, Roberto incontra in gran segreto Anna Imbriani: sembra che la giovane necessiti di aiuto. Dopo aver riabbracciato i suoi cari e aver passato momenti di intensa felicità, Tina inizia a mostrare qualche segno di stranezza: non sembra voler parlare del suo lavoro o di suo marito...