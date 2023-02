Il Paradiso delle Signore, le trame dal 14 al 17 febbraio 2023

Umberto è preoccupato per la reticenza di Flora, che ha intenzione di raccontare a Vittorio la verità su Palazzo Andreani. Maria fa un regalo a Francesco per ringraziarlo dell’aiuto in Atelier e spronarlo a coltivare il suo talento: il ragazzo apprezza molto. Marcello ritrova un vecchio amico, Mattia Costa, ex compagno di prigione che lo aiuta nella ricerca di un tipo di fiori richiesti da Vito per fare una sorpresa a Maria. L’iniziativa “Cuori solitari” pensata da Vittorio per la festa degli innamorati, raccoglie partecipanti tra le veneri e non solo. Nel frattempo Tancredi parte con Matilde a Saint Moritz, mentre Gemma si lascia andare con Carlos. A San Valentino c’è chi si prepara a una serata romantica e chi resta tristemente a guardare.