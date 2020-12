Il Paradiso delle Signore, le trame dal 14 al 18 dicembre 2020

12 Dicembre 2020 | 16:00 di Redazione Sorrisi

Le trame de "Il Paradiso delle Signore", in onda su Rai 1 da lunedì 14 a venerdì 18 dicembre alle 15.55.



Lunedì 14 dicembre Agnese raccomanda a Rocco e a Salvatore di arrivare puntuali la sera per fare il presepe. In vista della partenza, Roberta comunica alle Veneri che lascerà Milano, poi si congeda da Federico, mentre Clelia è incaricata di trovare una sostituta. Intanto Vittorio sta lanciando una nuova moda: per le clienti del Paradiso sono stati preparati dei cesti natalizi omaggio contenenti prodotti deliziosi e ricercati. Marcello patteggia col Mantovano la sua libertà: la fine sembra vicina e chiede finalmente a Roberta di sposarlo. Ludovica incontra Cosimo e Gabriella al Circolo e cerca di ingraziarsi i favori della stilista. Nel frattempo a casa Amato il presepe è finito e proprio quando Agnese è pronta a parlare della sua relazione con Armando, Giuseppe, suo marito, torna inaspettatamente a casa.

Martedì 15 dicembre Agnese non sembra affatto felice per il ritorno del marito, riapparso dopo così tanto tempo come se nulla fosse successo, e rassicura Armando che i suoi sentimenti non cambieranno. Luciano invita Federico a passare la vigilia di Natale con lui Clelia e Carletto, ma il ragazzo non si sbilancia. Al Paradiso, intanto, l’iniziativa dei cesti sta avendo un grande successo e Vittorio si convince a prolungarla. A casa Amato la presenza di Giuseppe inizia a generare attriti. L’uomo è costretto a giustificarsi per la sua lunga assenza con i familiari che, a parte Rocco, sono molto diffidenti. Intanto Armando soffre ripensando ai momenti più belli con la sua Agnese.

Mercoledì 16 dicembre Giuseppe fa di tutto per riconquistare la fiducia della moglie e recuperare il rapporto con Salvatore. Adelaide non prende bene la decisione di Vittorio e Marta di rinunciare al Natale con la famiglia Guarnieri, per stare invece accanto ai nipoti, mentre Umberto vuole essere sicuro che Vittorio non parli a Marta della faccenda di Federico. Al Paradiso, le Veneri decidono di fare un regalo d’addio a Roberta e intanto Marcello, costretto a fornire un alibi al Mantovano per una rapina compiuta la sera prima, è sempre più in trappola e parlandone con Ludovica, capisce di dover fare una scelta drastica. Nel frattempo Agnese e Armando continuano a vivere il loro amore, ma clandestinamente.

Giovedì 17 dicembre Il Mantovano minaccia di farla pagare a Roberta se Marcello non eseguirà i suoi ordini. Giuseppe inizia a capire quanto sia importante Armando per la sua famiglia e, pur sospettando qualcosa tra Ferraris e sua moglie, fa buon viso a cattivo gioco. Al Paradiso le Veneri organizzano una serata per Roberta e Marcello in trattoria per dare il regalo d’addio alla collega. In caffetteria un nuovo cameriere potrebbe prendere il posto di Barbieri anche se non tutto è quello che sembra. Armando e Agnese ormai possono incontrarsi per brevi momenti e i loro sentimenti sono messi a dura prova, mentre Gabriella confessa a Salvatore di aver visto la madre a disagio quando si è presentata con Giuseppe al Paradiso. Intanto Marcello non si presenta alla serata in onore di Roberta, lei va a cercarlo e scopre una terribile verità che la lascia letteralmente senza fiato.

Venerdì 18 dicembre Roberta, tra le lacrime, confida a Gabriella di aver visto Marcello baciare Ludovica. Agnese riceve un bellissimo regalo da Armando, mentre Giuseppe ha una sorpresa per la moglie: ha deciso che a Natale la porterà a Partanna. Umberto, intanto, pensa a un dono per Federico. Cosimo, per risollevare l’umore di Gabriella, triste per quanto è successo alla sua grande amica, organizza solo per loro due una serata romantica al circolo. Fatti gli ultimi saluti, Roberta è determinata a voltare pagina e, dopo un ultimo confronto con il suo ex fidanzato, lascia Milano, ma forse non saprà mai che il tradimento di Marcello era l’unico modo per salvarle la vita. Nel frattempo Beatrice si lascia piano piano andare con Vittorio e acconsente a rimanere a dormire da lui, dopo aver fatto l’albero di Natale con Pietro e Serena.

