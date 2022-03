Il Paradiso delle Signore, le trame dal 14 al 18 marzo 2022

Stefania non ha dato notizie di sé alla famiglia. Ancora ignara del ricatto da parte di Dante a Umberto, Adelaide è convinta che Romagnoli sarà un buon partner per Vittorio. Salvo, dopo il rifiuto della figlia di Anna di trasferirsi a Milano, rinuncia all’acquisto della casa. Stefania si presenta a sorpresa a Villa Guarnieri per chiedere aiuto a Marco, che la accoglie offrendole un nascondiglio nella foresteria della villa, mentre a Casa Colombo tutti sono in ansia per lei.