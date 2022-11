Il Paradiso delle Signore, le trame dal 14 al 18 novembre 2022

Don Saverio è preoccupato dopo aver saputo che Clara, come secondo lavoro, va a fare le pulizie in un palazzo per aiutare economicamente la famiglia e Armando le offre un’altra possibilità. Adelaide si presenta al Paradiso per mettere in guardia Flora: la guerra non è ancora finita. Umberto redarguisce duramente Ezio che non è intenzionato a scusarsi e, su due piedi, si licenzia dalla Palmieri. Marco è colpito da un aspirante giornalista e inizia a riflettere sulle decisioni prese in merito alla sua carriera. Matilde scopre che Flora ha copiato l’abito di Maria e che i sospetti di Adelaide erano fondati.