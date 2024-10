Il Paradiso delle Signore, le trame dal 14 al 18 ottobre 2024

Primo giorno di lavoro per Odile alla Galleria Milano Moda e Adelaide sembra aver accettato che la figlia d’ora in poi lavorerà per la concorrenza. Ancora non si scioglie la tensione tra Concetta e Ciro, che non sa come porre rimedio a una situazione incresciosa creatasi in famiglia. Intanto è allarme in Atelier perché Botteri non trova alcuni bozzetti, mentre viene fissata la data per la presentazione dell’abito all’Aga Khan in una sfilata congiunta con la GMM. Terminato il periodo di permanenza in Francia, Clara torna a Milano ed è molto cambiata. Nel frattempo, Ciro confessa alla moglie una verità che lei non si aspetta.