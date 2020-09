Il Paradiso delle Signore, le trame dal 14 al 18 settembre 2020

12 Settembre 2020 | 15:30 di Redazione Sorrisi

Le trame de "Il Paradiso delle Signore", in onda su Rai 1 da lunedì 14 a venerdì 18 settembre alle 15.55.



Lunedì 14 settembre Gabriella è rimasta colpita dalla dichiarazione d'amore di Cosimo ma preferisce non dire nulla ad Angela e a Roberta, le sue amiche più strette. L'arrivo in casa Conti della neonata abbandonata nei pressi del Paradiso, ha portato una ventata di gioia, ma Umberto teme che sua figlia si affezioni troppo alla bimba illudendosi di poterla tenere con sé per sempre.

Martedì 15 settembre Riccardo ripensa al suo mancato matrimonio con Nicoletta, guardando l'elegante abito che indossava quel giorno. I Conti si destreggiano nella loro nuova vita di genitori. Federico tenta un riavvicinamento con Roberta, ma lei lo tiene ancora sulla corda e Marcello fa intendere chiaramente al giovane Cattaneo l'intenzione di conquistare la venere. Al Paradiso, Luciano dà le consegne a Clelia prima di partire per Bari e la donna cerca un riavvicinamento emotivo. Marta e Vittorio, intanto, sono stati scelti come testimoni di nozze rispettivamente da Ludovica e Riccardo...

Mercoledì 16 settembre Vittorio è in partenza per Torino, dove ci sarà l'inaugurazione di Expo 61, ma lascia a malincuore la moglie da sola con la bambina che è stata agitata tutta la notte; con lui andranno Riccardo, membro dei giovani imprenditori e, in quanto presidente del comitato lombardo, Umberto, che continua a essere molto preoccupato per Adelaide. Cosimo non demorde con Gabriella, ma lei riesce a tenerlo garbatamente a distanza. Continuano le pene d'amore di Salvatore, sostenuto e consolato dalla nuova venere Laura e da Marcello, a sua volta determinato a non mollare con Roberta, convinto che lei cederà...

Giovedì 17 settembre Angela ha passato trascorso la notte a casa Conti per aiutare Marta con la piccola Anna che ha un po' di febbre. Vittorio, tornato da Torino, per la prima volta propone di adottare la bimba, rendendo felice la moglie. Umberto, dopo il suo brillante intervento all’inaugurazione dell’Expo, viene lodato da tutti i soci del circolo. Rocco confessa ad Armando di aver trascorso con Maria una piacevole serata.

Venerdì 18 settembre Marta si sveglia agitata dopo aver sognato il ritorno della madre di Anna dopo che lei e Vittorio hanno deciso di adottarla. Umberto e Riccardo scoprono che Achille Ravasi è già sposato con una donna americana, mentre continuano ad essere in pena per Adelaide che da tempo non da sue notizie. Roberta decide di accettare i biglietti per l’Expo che Federico, grazie a Vittorio, ha procurato per entrambi.

