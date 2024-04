Il Paradiso delle Signore, le trame dal 15 al 19 aprile 2024

Marcello è tornato dalla Germania in fretta e furia per cercare di aiutare il fratello in carcere, mentre scopriamo che Umberto ha ricattato anche la madre di Matteo. Armando inizia a capire che Clara prova qualcosa per Alfredo, mentre lui viene a sapere della proposta che Crespi ha fatto a Irene e non è molto contento. Salvatore invita Elvira a cantare durante una serata al Caffè Amato, ma lei è restia soprattutto perché Tullio è contrario. Tancredi rivela a Matilde del bacio tra Vittorio e Marta e lei affronta Vittorio.