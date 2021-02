Il Paradiso delle Signore, le trame dal 15 al 19 febbraio 2021

13 Febbraio 2021 | 16:00 di Redazione Sorrisi

Le trame de “Il Paradiso delle Signore”, in onda su Rai 1 da lunedì 15 a venerdì 19 febbraio alle 15.55.



Lunedì 15 febbraio Gabriella ora è la signora Bergamini e Salvatore sembra deciso a voltare pagina. L'appuntamento di Stefania e Pietro non è andato secondo le aspettative. Don Saverio chiede a Silvia di organizzare la festa per la fine del Carnevale Ambrosiano allo scopo di raccogliere fondi per la Canonica e poiché il parroco ha in mente di coinvolgere anche il dottor Conti, alla Cattaneo viene l'idea di mettere in scena uno spettacolo. Beatrice pensa di lasciare il lavoro e trovare una nuova sistemazione per allontanarsi da Vittorio, ma Pietro non è d'accordo...

Martedì 16 febbraio Marta conosce suo nipote Pietro e il feeling sembra immediato, quindi riabbraccia anche il padre e la zia che, per il momento, decidono di non rivelarle nulla su Federico, mentre Silvia pone la questione ad Adelaide. Il giovane Cattaneo, intanto, continua a frequentare Ludovica. Al Paradiso c'è fermento in vista della recita di Carnevale: Armando si improvvisa regista e sceneggiatore e ha già scelto Rocco, Pietro e Stefania come attori. Agnese e Maria, invece, sono impegnate con i costumi delle maschere...

Mercoledì 17 febbraio Beatrice, a disagio nel vivere a casa di Vittorio ora che Marta è tornata, cerca disperatamente un nuovo alloggio. Nel frattempo, mentre Giuseppe passa sempre meno tempo con Agnese per via del lavoro, Armando deve scegliere tra Irene e Maria per la recita di Carnevale. Intanto, Marcello è ancora succube delle minacce del Mantovano; Federico, invece, si avvicina sempre di più a Ludovica. Marta scopre da Pietro del passato di Beatrice e Vittorio, proprio mentre i due parlano dei turbamenti della donna a causa della loro forzata convivenza.

Giovedì 18 febbraio Scoperto quanto accaduto in passato tra Beatrice e Vittorio, Marta chiede al marito delucidazioni sul suo rapporto con la vedova del fratello. Intanto Giuseppe sembra volersi licenziare, creando nuove tensioni tra lui e Salvatore. Adelaide invece, è intenzionata a ricostruire un rapporto con Ludovica e per questo le chiede di organizzare per lei un evento al Circolo. Purtroppo però, la notizia arriva alle orecchie del Mantovano, che sposta ora le sue attenzioni anche sulla Brancia. Nel frattempo Dora, nuova capocommessa, va nel panico nel momento in cui deve occuparsi di un ordine sbagliato. Beatrice però corre in suo soccorso risolvendo abilmente la situazione, cosa che non sfugge a Marta, che ha una proposta per lei...

Venerdì 19 febbraio Beatrice accetta la proposta di Marta e diventerà la sostituta del ragionier Cattaneo. Intanto, mentre Ludovica pensa ingenuamente di essersi liberata dalla morsa del Mantovano, Silvia inizia a preparare i bagagli per raggiungere Nicoletta a Parigi, non prima però di aver assistito alla prova generale dello spettacolo di Carnevale. Nel frattempo Pietro e Beatrice lasciano casa Conti, ma poco dopo Marta riceve una telefonata sospetta...

