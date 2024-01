Il Paradiso delle Signore, le trame dal 15 al 19 gennaio 2024

Nonostante la mancanza di Adelaide, a villa Guarnieri tutto sembra procedere in modo tranquillo e anche Marcello, seppur addolorato per la fine della relazione con la Contessa, è deciso ad andare avanti, più propositivo che mai. Elvira è agitata per l’incontro che, di lì a poco, avverrà tra i suoi genitori e quelli di Tullio e quando Salvo ne viene a conoscenza, non ci rimane molto bene. Maria e Matteo, finalmente si dicono a cuore aperto ciò che provano l’una per l’altro. Tancredi decide di andare a parlare un’ultima volta con Vittorio, mentre Umberto medita vendetta nei confronti di Barbieri.