Il paradiso delle signore, le trame dal 15 al 19 giugno 2020

13 Giugno 2020 | 14:00 di Redazione Sorrisi

Le trame de "Il paradiso delle signore", in onda su Raiuno da lunedì 15 a venerdì 19 giugno alle 15.40.

Lunedì 15 giugno Saputo dell’incidente di Federico e dell’improvvisa partenza di Luciano per Bolzano, Marta e Vittorio si precipitano a Casa Cattaneo e propongono a Silvia di trascorrere l’Epifania insieme al Paradiso, chiuso al pubblico, ma dove Clelia e le Veneri preparano l’inventario. Marcello non sa come comportarsi con Roberta dopo la brutta notizia che riguarda il suo fidanzato.

Martedì 16 giugno Silvia, preoccupata per il figlio, cerca conforto in Agnese, mentre Roberta confida a Gabriella la sua ansia per il ritorno di Federico. Marta, intanto, fissa una visita di controllo dal ginecologo ma, contro il parere della zia Adelaide, tiene Vittorio all’oscuro. Armando, facendo fare esercizi di lettura a Rocco su un foglio di giornale, scopre una notizia inquietante che potrebbe riguardare Giuseppe Amato e informa Salvatore.

Mercoledì 17 giugno Roberta racconta ad Angela e a Gabriella la tremenda sensazione che ha provato nel rivedere Federico su una sedia a rotelle. Il ragazzo, infatti, potrebbe rimanere paralizzato per sempre. Flavia mette Umberto alle strette, promettendogli il suo patrimonio solo se la loro relazione diventerà ufficiale. Salvatore e Rocco chiedono aiuto ad Armando affinché si attivi per avere informazioni su Giuseppe, che sembra sparito nel nulla.

Giovedì 18 giugno Luciano ringrazia Roberta per la vicinanza a suo figlio e per il coraggio e l’attenzione dimostrati in una situazione così delicata. Continua la relazione clandestina tra Flavia e Umberto, e Adelaide, sempre più sospettosa, indaga con il nipote per capire cosa sappia sul rapporto tra i due; nel frattempo Achille Ravasi corteggia la Contessa con lo scopo di allontanarla dal cognato.

Venerdì 19 giugno Silvia rischia di tradirsi e dire a Federico la verità sulla sua condizione di salute. Adelaide ha la prova che Umberto ha una relazione con Flavia ma, pur essendo ferita, per il momento decide di non rivelarlo a nessuno. Marta, vedendo Carletto che sta per finire sotto una macchina, interviene per salvarl .Più tardi, in casa da sola si sente male; Vittorio la trova stesa a terra priva di sensi.



Previous

Next