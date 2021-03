Il Paradiso delle Signore, le trame dal 15 al 19 marzo 2021

Vittorio riceve la telefonata di Marta che si tratterrà ancora a Parigi, mentre la zia Ernesta ha in programma di tornare a Lecco insieme a Stefania, che non la prende affatto bene. Umberto comunica a Cosimo che il loro affare rischia di saltare con gravi conseguenze economiche per il giovane. Marcello e Ludovica sono lontani, ma continuano a pensare l'uno all'altra. A casa Guarnieri è tutto pronto per la grande cena a cui la stessa Marta avrebbe dovuto partecipare. La ragazza però non si presenta e uno dei commensali rimane molto deluso nel non vederla varcare la porta della sua casa natale.