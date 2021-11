Il Paradiso delle Signore, le trame dal 15 al 19 novembre 2021

Agnese dice a Don Saverio di essere troppo delusa per poter perdonare il marito. Gemma cerca di riconciliarsi con Ezio, ma ci riesce solo in parte. Gloria suggerisce a Ezio di non forzare i tempi in merito al trasferimento di Stefania a casa Colombo, ma lui la prende male. Adelaide scopre cosa c’è sotto il corteggiamento sfrenato di Marco per una ragazza borghese. Prima di partire definitivamente per la Germania, Giuseppe ha il suo ultimo aspro confronto con Armando e con Agnese. Poi l’addio ai figli.