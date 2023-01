Il Paradiso delle Signore, le trame dal 16 al 20 gennaio 2023

Marcello è indeciso se partire o restare: Adelaide ha smosso qualcosa in lui. Maria non trova un’idea giusta per la collezione di abiti da sposa e Vito le suggerisce come trovare ispirazione e concentrazione. Matilde, alle prese con un problema di consegne, rifiuta l’aiuto di Tancredi e trova una soluzione più consona allo stile del Paradiso e del suo Direttore, Vittorio Conti. Salvo ha finalmente preso una decisione: assume Francesco in Caffetteria. La famiglia Colombo festeggia per l’acquisto del capannone dove crescerà l’attività di Ezio. Marcello accetta la proposta di Adelaide, che gli offre una quota sulla vendita di Palazzo Andreani e volta pagina sulla questione che riguarda Ludovica.