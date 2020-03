Il paradiso delle signore, le trame dal 16 al 20 marzo 2020

Riccardo salva la vita a Angela che ha tentato il suicidio, ma lei lo supplica di non parlarne con nessuno. Marcello è contrariato dalla frequentazione della sorella con il giovane Guarnieri. Al Paradiso, sta per arrivare un elemento a sorpresa della collezione primavera-estate: il bikini; Marta e Vittorio, però, devono fare i conti con la moralità inflessibile di Agnese. Intanto, tra Gabriella e Salvatore c’è ancora tensione.

Venerdì 20 marzo

Agnese e Salvatore provano a tirare su il morale di Rocco, triste per Marina, in partenza per Roma. La ragazza, intanto, informa le Veneri che lascerà il Paradiso e organizza un brindisi in Caffetteria per un saluto agli amici e un ultimo bacio a Rocco. Adelaide, invece, annuncia il suo matrimonio con Achille Ravasi e Umberto non la prende affatto bene. Tra Riccardo e Angela scoppia la passione.