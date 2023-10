Il Paradiso delle Signore, le trame dal 16 al 20 ottobre 2023

Matteo confida alla madre di aver deciso di restare al Paradiso, grazie a Maria. Matilde rivela a Tancredi che Vittorio l’ha aiutata nella creazione dello slogan da sottoporre alla Camera di Commercio in merito alla proposta di una collaborazione con il Giappone. Alfredo è intenzionato a comprare un motorino ciclomotore per far colpo su Irene, ma poi scopre che a lei non piacciono i motorini. Dopo qualche resistenza, Umberto, finalmente, consegna a Marcello alcuni documenti di Adelaide. Intanto qualcuno sta seguendo Matteo e non sembra avere buone intenzioni.