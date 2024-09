Il Paradiso delle Signore, le trame dal 16 al 20 settembre 2024

Elvira non si sente pronta a confessare a Salvatore i veri motivi per cui suo padre è contrario al loro fidanzamento. Per un errore di bucato, Mirella arriva al lavoro con la divisa di un colore più chiaro, che, tuttavia, piace alle clienti del Paradiso e nasce l’idea di creare nuove divise per le Veneri. Marta incontra di nuovo Enrico. Per rimediare allo scandalo, scoppiato in casa Sant’Erasmo, Tancredi suggerisce di fissare un’intervista con Adelaide che dovrà essere affiancata da Odile; la ragazza, però, sentendosi molto sotto pressione, si rifugia da Rosa e Marcello.