Il Paradiso delle Signore, le trame dal 17 al 21 agosto 2020

15 Agosto 2020 | 16:08 di Redazione Sorrisi

Le trame de "Il paradiso delle signore", in onda su Rai 1 da lunedì 17 a venerdì 21 agosto alle 15.40.



Lunedì 17 agosto Pasqua è alle porte: Marta e Vittorio, dopo aver fatto benedire la loro casa da Don Saverio, commentano gli impegni della settimana. Silvia e Clelia portano avanti il loro patto ma ribadiscono di averlo fatto solo per Luciano. Al Paradiso, Laura arriva con delle piccole uova di cioccolata, personalizzate con i nomi delle Veneri, che ha imparato a preparare nella pasticceria dove lavorava e a Federico viene un’idea quando ne assaggia uno. Nel frattempo, dopo la rottura con Salvatore, la convivenza in Atelier tra Gabriella e Agnese non va più a gonfie vele, tanto che la signora Amato chiede di lavorare da casa. Intanto la Contessa, incurante del disagio che potrebbe creare ad Angela e Riccardo, manifesta la volontà di invitare al suo matrimonio Ludovica che, nel frattempo, è tornata a sorpresa a Milano e si incontra al Circolo con Umberto, sempre più convinto che Ravasi voglia ingannare sia Adelaide che le Brancia.

martedì 18 agosto Gabriella soffre per la situazione creatasi con Agnese mentre il suo ex fidanzato sta male e fatica a controllare la rabbia al lavoro. Laura, che ha accettato l’incarico, affidatole da Vittorio, di confezionare cento uova di cioccolata da regalare alla clientela del Paradiso prima di Pasqua, mentendo sul fatto di poter mantenere l’impegno, riceve un aiuto insperato. Federico, intanto, per via di una frase di troppo di Salvatore e per giunta in presenza di Marcello, inizia ad avere dei dubbi sulla fedeltà di Roberta proprio prima della sua partenza per la Svizzera dove si dovrà sottoporre a un intervento molto delicato. Riccardo, dopo aver saputo che è stato Umberto a far venire Ludovica a Milano, ha una lite con il padre che rinfocola vecchie dinamiche e firma i documenti cedendo, così, la gestione del patrimonio di Adelaide a Ravasi: il futuro marito della Contessa ha ottenuto quello che voleva e lo usa per i propri interessi. Fra Achille e Umberto è scontro aperto.

mercoledì 19 agosto Marcello informa Roberta che Federico potrebbe aver intuito che tra loro due c’è stato qualcosa in sua assenza; al momento di congedarsi dal fidanzato, la ragazza cede e gli confessa del bacio con il giovane Barbieri. Federico la lascia freddamente senza spiegazioni e parte per la Svizzera. Angela, temendo di non essere all’altezza della situazione, decide di non partecipare alle nozze della Contessa e Riccardo cerca di farle cambiare idea. Ludovica si presenta a sorpresa al Paradiso, ma non sembra intenzionata a rovinare la storia tra i due. Nel frattempo Vittorio accorda un permesso a Laura per finire di confezionare le uova di Pasqua e, poiché l’indomani mancherà anche la Barbieri, d’accordo con Clelia e Marta, chiede ad Armando di stare alla cassa, il quale si mostra divertito di trovarsi nei panni di una “Venere”. Intanto Umberto è sempre più solo nella sua battaglia per dimostrare la disonestà di Ravasi, ma la sera prima delle nozze chiede ad Adelaide un’ultima cena insieme.

giovedì 20 agosto Nonostante la notte d’amore passata con Umberto, Adelaide è pronta a sposare Ravasi. Umberto invece sembra deciso a non partecipare al matrimonio, ma qualcuno gli fa cambiare idea. Laura, all’insaputa di Vittorio che la crede nel laboratorio dove lavorava prima, sta lavorando alle uova a Casa Amato aiutata da Agnese che, mentre ammira la maestria della ragazza, è sempre arrabbiata con Gabriella e la lascia sola in Atelier durante un’emergenza: ancora una volta è Cosimo a farsi vivo per cercare di risolvere la situazione. Al Paradiso Armando si distingue anche come addetto alla cassa e in Caffetteria Marcello rimprovera Salvatore per il problema che ha creato tra Roberta e Federico. Nel frattempo Achille e Adelaide sono diventati marito e moglie.

venerdì 21 agosto Adelaide è in partenza per il viaggio di nozze. Umberto non si presenta a salutarla ed è lei ad andare da lui: il sentimento tra loro è molto forte al di là del matrimonio con Ravasi che Federico, in Svizzera, continua ad essere molto freddo con Roberta che si sente impotente. Al Paradiso Vittorio, in un primo tempo arrabbiato con Laura per avergli mentito rispetto alle uova di Pasqua, la perdona quando apprende la sua storia. Marta, presente alla conversazione, cerca di nascondere il suo disagio: anche lei sta mentendo al marito sul farmaco che assume da qualche tempo per curare la sterilità. Nel frattempo Cosimo organizza una cena di saluto con Ludovica e coinvolge anche Riccardo, durante la quale la Brancia rivela una sconvolgente verità.

