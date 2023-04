Il Paradiso delle Signore, le trame dal 17 al 21 aprile 2023

Tancredi è preoccupato per la riapertura del caso in merito all’incendio avvenuto nel mobilificio Frigerio. Roberto nota la sintonia tra Gemma e Marco e inizia a pensare che il loro legame sia ancora vivo. Per questioni di lavoro Vittorio è costretto a incontrare Matilde. Umberto si è messo sulle tracce di Adelaide e Flora non la prende bene. Alfredo sogna il momento in cui Irene conoscerà la sua famiglia, mentre Vito non sa come dire a Maria dell’Australia. Nel frattempo, Matilde è chiamata a depositare la sua versione sulla notte dell’incendio in fabbrica e Tancredi cerca di dissuaderla a cercare la verità.